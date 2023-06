Ex-NEOS-Chef Strolz lässt sich hier auf See bestatten

Der Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz macht wieder einmal von sich reden. Bizzarerweise lässt sich der Vorarlberger nun auf See bestatten.

Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz sorgt erneut für Schlagzeilen! Nachdem er sich zuletzt mit seinem Rammstein-inspirierten Song "Ich muss siegen" in die Herzen der Musikfans rockte, überrascht er nun mit einer völlig neuen Single und einem außergewöhnlichen Musikvideo.

EU will Gentechnik in Lebensmitteln nicht mehr kennzeichnen

"Life is a Comma"

Unter dem Titel "Life ist a Comma" präsentiert sich Strolz von einer ganz anderen Seite. In dem Video lässt er sich symbolisch auf einem See bestatten. Doch woher stammt die Inspiration für diesen ungewöhnlichen Song? Der ehemalige Politiker enthüllt, dass er im Januar an einem spirituellen Retreat im Gandhi-Ashram in Gujarat/Indien teilgenommen hat. Dort kam er mit einem faszinierenden Konzept in Berührung, das ihn zu seinem neuen Track inspirierte.

Strolz erzählt: "Wir kamen bei einem Ausflug an einem Ort vorbei, wo die lokale Gemeinde ihre Toten verbrennt – eingeschlichtet in einen lodernden Holzstapel. Ich stand da wie hypnotisiert. 'Wo gehen diese Seelen jetzt hin?', fragte ich meinen indischen Begleiter. Er hielt kurz inne, nahm einen Stock und malte einen Punkt in den Sand. Dann strich er diesen mit einem Komma durch. 'Life is a comma, not a full stop', sagte er." Dieser Satz berührte den einstigen NEOS-Chef so sehr, dass er beschloss, einen Song darüber zu schreiben.

Zusammenarbeit mit Kurt Razelli

Für die Umsetzung seines Projekts arbeitete Strolz erneut mit dem renommierten österreichischen Produzenten Kurt Razelli zusammen. Gemeinsam verwandelten sie die philosophischen Worte in beeindruckende Klänge. Das Musikvideo entstand in einem alten Steinbruch nahe Amstetten unter der Regie des talentierten Teams von sonority.rocks. Die Bilder zeigen Strolz zunächst am Lagerfeuer, während er mit seinem Begleiter spricht. Es folgen rituelle Fuß-Waschungen und Aufnahmen, in denen er Grabbeigaben in "seinen Sarg" legt. Schließlich legt sich der Ex-NEOS-Chef in den Sarg, während sein Begleiter ihn aufs Wasser hinausstößt und anzündet. Eine halb-transparente Gestalt erhebt sich dabei in den Himmel, während der Sarg langsam verbrennt. Am Ende findet sich Strolz wieder am Lagerfeuer, doch er trägt immer noch eine geheimnisvolle Kette um den Hals.

© Matthias Strolz

Die Reaktionen auf den Song und das Musikvideo lassen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien zeigt sich ein Teil der Fans begeistert von Strolz' künstlerischem Ausdruck: "My man droppt die tunes", kommentiert ein begeisterter User. Doch es gibt auch kritische Stimmen: "Um Himmels Willen, was ist passiert?", fragt ein verwirrter Nutzer. Ein anderer appelliert sogar an den ehemaligen Politiker, wieder in die Politik zurückzukehren: "Bitte hör endlich auf damit und geh wieder in die Politik zurück! Das Land braucht dich."

Strolz könnte ein Vorbild für andere Politiker sein: Die öffentlichen Ämter aufgeben und dafür zu singen anfangen! https://t.co/KmRp9IRJ7T — Stefan Fügenschuh (@SFugenschuh) June 16, 2023

Tour angekündigt

Doch Strolz hat von der Musik offenbar noch nicht genug. Für Oktober hat der Ex-NEOS-Chef ein Album angekündigt. Im November soll dann die #backtoearth-Tour starten.