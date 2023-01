Ex-ÖAMTC-Zentrale als neue Kurz-Wahlkampf-Basis?

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat mit seiner neuen Firma repräsentable Räume an der Wiener Ringstraße bezogen. Zusammen mit wichtigen Vertrauten aus seiner Politik-Zeit.

Das sorgt für Spekulationen über ein mögliches Kurz-Comeback: Der Ex-Kanzler hat laut einem Online-Bericht des Trend mit seiner Firma großzügige Büros bezogen. In der ehemaligen ÖAMTC-Zentrale am Schubertring nahe des Stadtparks logiert nicht nur die "SK Management GmbH" sondern auch Kurz' ehemaliger Finanzminister Gernot Blümel, der immer noch Christian Bahas Superfund berät und für die deutsche CompuGroup Medical (CGM) des Milliardärs Frank Gotthardt werkt.

An der gleichen Adresse sitzt auch Kurz' ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli und dessen Finanzfonds. Für Kurz direkt tätig sind dessen Ex-Vizebüroleiterin Vera Regensburger als Chefin des gemeinsamen Start-ups mit dem Millionär Alexander Schütz. Und als Pressereferent ist Ex-Nehammer-Sprecher Viktor Niedermayer an Bord..

Da Kurz' engster Vertrauter Stefan Steiner ebenfalls hin und wieder vorbeischaut, befürchtet man in der ÖVP von Karl Nehammer, dass sein Vorgänger hier eine Art Wahlkampfzentrale für ein Comeback aufbaut.

Laut Trend habe Nehammer deshalb begonnen, Kurz & Co. "einzuhegen". So habe es Kontakte mit Steiner gegeben, auch die Kür des Kurz-Vertrauten Gerald Fleischmann zum ÖVP-Kommunikationschef sei unter diesen Blickwinkel zu sehen. Kurz soll dem Vernehmen nach auf seine ehemaligen Vertrauten nicht gut zu sprechen sein und sich mehr Unterstützung in der Auseinandersetzung mit der Justiz erwarten...