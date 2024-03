FPÖ-Event: Kickl lädt umstrittenen Corona-Verharmloser Bhakdi ein

Am Montag kündigte die FPÖ ein Event mit dem höchst umstrittenen Epidemiologen Sucharit Bhakdi an. Auch Parteichef Herbert Kickl wird dort eine Rede halten.

"Zurück zur Normalität", so das Motto des FPÖ-Events, welches am 12. April im Arcotel Wimberger in Wien stattfinden wird. Mit dabei ist nicht nur FPÖ-Chef Herbert Kickl, sondern auch der unter Antisemitismus-Verdacht stehende Arzt Sucharit Bhakdi. Dieser erlangte vor allem im Zuge der Corona-Pandemie größere Bekanntheit, da er sich konsequent gegen staatliche Maßnahmen oder die Impfung aussprach. Bhakdi soll bei dem FPÖ-Event einen Vortrag halten.

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Bhakdi

Nach dem Bekanntwerden der Antisemitismus-Vorwürfen gegen Bhakdi beendete ServusTV bereits 2021 die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Epidemiologe. Bhakdi gilt als Corona-Verharmloser, radikaler Impfgegner und meinte etwa in einem Video mit dem Titel "Die Impfung! Die Hölle auf Erden", Israel sei die "lebende Hölle" und die Juden hätten "das Böse gelernt und umgesetzt". Die Generalstaatsanwaltschaft hatte ihm in zwei Fällen Volksverhetzung vorgeworfen, davon wurde er jedoch im Mai letzten Jahres freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Berufung ein. Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte den Freispruch ebenso scharf.