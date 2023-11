Grüne fordern U-Ausschuss zu René Benko

Die Grünen wollen untersuchen, ob es für Benko eine "Spezialbehandlung" seitens der Politik gab

Die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli möchte die Deals von René Benko und seiner Signa-Gruppe im Rahmen eines U-Ausschusses prüfen. Untersucht werden soll, ob es „eine Spezialbehanldung seitens der Politik, dass er sein Lüftschlösserreich so aufbauen konnte“, erklärte Tomaselli im Ö1-Morgenjournal.

„Warum war das der türkis-blauen Regierung so ein Anliegen, dass Benko und seine Signa Kika-/Leiner übernehmen?“, so die Grünen-Politikerin weiter. Überprüft werden soll, ob es auch Intervention im Finanzministerium gab. Tomaselli sieht in den Plänen kein Foul am Koalitionspartner: „Es sind ja viele dem angeblichen Wunderwuzzi auf den Leim gegangen. Das betrifft Vertreter fast aller Parteien.“

Opposition am Zug

Am Zug ist nun die Opposition: Diese könnte einen U-Ausschuss dank Minderheitenrecht initiieren. Die Grünen würden jedenfalls mitmachen. Zuletzt spieß sich ein neuer U-Ausschusses am exakten Thema.