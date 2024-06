"Kein Verbrechen": Jetzt singt Grünen-Abgeordneter für Gewessler

Wer in den letzten Wochen in den Sozialen Medien unterwegs war, wird wohl auch auf den "BalkonUltra" gestoßen sein. Auch der Grünen-Abgeordnete Ralph Schallmeiner hat offenbar Wind von dem TikTok-Trend bekommen.

Schon beim Bundeskongress der Grünen am vergangenen Samstag wurde Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) für ihren Alleingang beim EU-Renaturierungsgesetz gefeiert. Der Grüne Nationalratsabgeordnete Ralph Schallmeiner trieb die Zelebrierung Gewesslers nun auf die Spitze - und griff dafür auf einen TikTok-Trend zurück.

"Renaturierung ist doch kein Verbrechen", stimmt Schallmeiner in dem kurzen TikTok-Clip auf einem Balkon einen Fan-Gesang für die Klimaschutzministerin an . "Wir werden dafür kämpfen und lassen Leonore ihren Lauf", heißt es weiter.

#renaturierungsgesetz #leonoregewessler #naturschutz @ralphschallmeiner Reden wir Klartext: Das Renaturierungsgesetz ist das wohl wichtigste Gesetz in Sachen Unwelt- ubd Naturschutz in den letzten Jahren. Und ja, ich freue mich wirklich darüber, dass dieser Beschluss gelungen ist. Das hat auch etwas mit großem Respekt vor dem Mut von Leonore zu tun. Für die Humorlosen: das hat etwas mit Augenzwinkern und Freude zu tun. Ich bin natürlich auch immer gerne bereit ernsthaft zu diskutieren, wer meine Videos schaut, wird das gerne jederzeit hier auf meinem Profil sehen können. ???????????????????? #renaturierung #klimaschutz @Leonore Gewessler ♬ Originalton - Ralph Schallmeiner

Mit dem TikTok-Video springt der Grüne Abgeordnete auf einen aktuellen Trend in den sozialen Netzwerken auf. Unter dem Namen "Der BalkonUltra" wurde der deutsche Niko Thoms zur Internet-Bekanntheit, indem er kurze Clips auf TikTok hochlud, in denen er auf seinem Balkon Fan-Gesänge aus Stadien singt. Die meiste Popularität erlangte dabei sein Gesang über Pyrotechnik, mit dem er sogar schon im Megapark in Mallorca einen Auftritt hatte.

"Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien Lauf", heißt es in dem Original, das zwar nicht vom "BalkonUltra" erfunden, aber zumindest wieder auf die große Bühne gebracht wurde. Auch bei der aktuellen Fußball-Europameisterschaft wurde der einprägsame Gesang schon häufig angestimmt.

"Reden wir Klartext"

Zum seinem TikTok-Clip postete Schallmeiner auch noch einen Text, in dem er auch ernstere Töne anklingen ließ. "Reden wir Klartext: Das Renaturierungsgesetz ist das wohl wichtigste Gesetz in Sachen Umwelt- und Naturschutz in den letzten Jahren. Und ja, ich freue mich wirklich darüber, dass dieser Beschluss gelungen ist", so Schallmeiner. Den "Humorlosen" richtete er dann noch aus: "Das hat etwas mit Augenzwinkern und Freude zu tun. Ich bin natürlich immer gerne bereit ernsthaft zu diskutieren.

ÖVP empört über Gewesslers Alleingang

Der Koalitionspartner der Grünen, die ÖVP, hatte im Gegensatz zu Schallemeiner eher weniger Freude über den Alleingang Gewesslers. Die Türkisen warfen der Klimaschutzministerin Verfassungsbruch vor und erstatteten Anzeige wegen Amtsmissbrauchs. Zudem wird eine Nichtigkeitsklage beim EuGH eingebracht.