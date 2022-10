Ketchup zum Schnitzel: Wirbel um SPÖ-Kampagne

Die neue Kampagne der SPÖ löst in den sozialen Medien eine wilde Diskussion los.

Kurz vor dem Nationalfeiertag startet die SPÖ eine neue Kampagne, die die Bedeutung der Partei für das Land betonen soll. Leitspruch ist "Ohne Rot wäre es nicht Österreich". Landesweit sind rund 10.000 Kleinplakate zu bestaunen, dazu kommen nun intensive Social-Media-Aktivitäten, ein Kampagnen-Video und eine Kampagnen-Website.

Am Dienstag postete die SPÖ auf Twitter ein neues Sujet mit dem Titel: „Ohne Brösel wäre es nicht das Schnitzel“. Zu sehen ist ein traditionelles Schnitzel, zu dem Ketchup serviert wird - ein Umstand, der im Netz die Wogen hochgehen lässt.

Ohne Rot wäre es nicht Österreich. Wie wir unser Land auch in Zukunft vorwärts bringen wollen und alles über unsere Kampagne zum Nationalfeiertag erfahrt ihr hier: https://t.co/tZYtVOdzwM pic.twitter.com/oziLmc4WcS — SPÖ (@SPOE_at) October 25, 2022

Viele User weisen vehement darauf hin, dass man zu einem Wiener Schnitzel kein Ketchup, sondern Preiselbeeren isst.

Ketschup zum Schnitzel? Das wirkt – pardon – bisserl zu deutsch. https://t.co/EdKJ4orlH8 — Isabelle Daniel (@isabelledaniel) October 25, 2022

Ein gutes Wiener Schnitzel benötigt kein Ketchup - allenfalls Preiselbeeren. — Oliver Das Gupta (@oliverdasgupta) October 25, 2022

Andere sehen im Schnitzel ein „Symbol der österreichischen Dekadenz“ und fordern ein Umdenken vom Fleischkonsum.

Ein Sujet, das den Anachronismus der SPÖ wunderbar beschreibt.



Schnitzel. Das Symbol österreichischer Dekadenz.

Fleisch, Fleisch, Fleisch ... manchmal wäre Umdenken opportun, liebe SPÖ! — Gerald Kitzmüller (@WasBluht) October 25, 2022

Könntet ihr nicht vielleicht mal ein österreichisches Traditionsgericht nehmen, für das keine Tiere ermordet werden? Krautfleckerl oder so? — ???????? Katharina Nasobem (@Nasobem_lyricum) October 25, 2022

Dringlichkeit einer Veränderung

Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meint zur Kampagne, die SPÖ wolle der rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte viele weitere Kapitel hinzufügen: "Dafür braucht unser Land wieder sozialdemokratische Führung."

Inhaltlich rückt die SPÖ in ihrer neuen Kampagne die Dringlichkeit einer Veränderung in den Mittelpunkt. Während bis heute ganze Generationen von sozialdemokratischen Errungenschaften profitierten und die SPÖ auch für aktuelle und künftige Herausforderungen die richtigen Lösungen habe, scheitere "die planlose, handlungsunfähige und instabile Regierung am laufenden Band". Daher brauche es sofortige Neuwahlen.