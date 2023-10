× Kickl erklärt Vilimsky zum EU-Spitzenkandidaten

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den EU-Abgeordneten Harald Vilimsky bei einem steirischen Frühschoppen zum EU-Spitzenkandidaten ausgerufen.

EU-Mandatar Harald Vilimsky wird Spitzenkandidat der FPÖ bei der EU-Wahl im Juni 2024. Bei einer Bierzeltrede in Hartberg (Stmk.) rief Parteichef Herbert Kickl den FPÖ-Fans entgegen: "Vilimsky ist der Fels, auf den wir unseren Wahlkampf aufbauen.Harald hat bewiesen, dass es weit und breit keinen besseren Spitzenkandidaten gibt", streute Kickl dem aktuellen FPÖ-EU-Delegationsführer Rosen. Er sage das auch, damit es nicht zu anderslautenden Berichten in den Medien komme, rechnet Kickl offenbar mit Unruhe in der FPÖ.

Kickl gab Vilimsky auch gleich die Marschrichtung für den EU-Wahlkampf vor: "Früher galt die EU als Friedensprojekt. heute ist die EU der Größte Kriegstreiber, wen wir jemals gesehen haben."

Herziehen über die gesamte Regierung

Über die aktuelle Regierung und auch über Bundespräsident Alexander Van der Bellen zog Kickl nach Herzenslust her und präsentierte sich erneut als "Volkskanzler". Anders sei der der aktuelle Kanzler Karl Nehammer. Beispiele: