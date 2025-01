Kickl: "Es gehört jetzt die Stopptaste gedrückt"

FPÖ-Chef Herbert Kickl will "jetzt die Stopptaste" drücken.

Nach den gescheiterten Verhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS hagelte es Kritik der Freiheitlichen. "Nehammer und Babler müssen weg von Verantwortung", forderte unter anderem Parteichef Herbert Kickl. Die Parteispitzen von ÖVP und SPÖ versuchen derzeit noch, die Verhandlungen ohne den ausgestiegenen NEOS zu retten. Doch die Gespräche stehen an der Kippe. oe24 berichtete.

© Facebook / Herbert Kickl

Nun wandte sich Kickl erneut via Facebook an seine Follower. "Es gehört JETZT die Stopptaste gedrückt", erklärte der FPÖ-Chef, der einen Clip von Generalsekretär Michael Schnedlitz anfügte. "Die Menschen stellen sich die Frage, ob Nehammer, Babler und Co. das Land in eine gute Zukunft führen können. Die Mehrheit beantwortet diese Frage mit einem klaren NEIN", schrieb Kickl weiter.

VdB falsch abgebogen?

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen müsse sich fragen, "ob er mit seinem Regierungsbildungsauftrag nicht falsch abgebogen ist". VdB erteilte bekanntlich ÖVP-Chef Nehammer den Auftrag zur Regierungsbildung. In einer Stellungnahme am Freitagabend betonte der Bundespräsident, dass dieser weiterhin aufrecht sei.

"Es muss JETZT die Stopptaste gedrückt werden und diese Herrschaften sollten sich endlich eingestehen, dass sie gescheitert sind", so der FPÖ-Chef abschließend.