Kickl trifft heute SPÖ-Chef Babler

Sozialdemokraten schließen die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus

Auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung treffen FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler nach kurzfristiger Verschiebung nun am Freitag zusammen, wie der APA in beiden Parteien bestätigt wurde. Dem Vernehmen nach soll das Gespräch am Vormittag stattfinden, danach könnte es ein Medienstatement Bablers geben. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte den drei stärksten aus der Nationalratswahl hervorgegangenen Parteien aufgetragen, untereinander auszuloten, wie man zu einer tragfähigen Mehrheit kommen könnte. Bisher fanden die Gespräche von ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Kickl sowie mit Babler statt. Während es nach der Unterredung mit dem SP-Chef nur eine allgemeine Bestätigung des Treffens gab, übte der Kanzler nach dem Termin mit Kickl scharfe Kritik am Freiheitlichen-Obmann. Dieser zeigte sich dessen ungeachtet am Donnerstag weiter offen für eine Koalition mit der ÖVP.