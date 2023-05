»Lasst uns reden«: Kogler startet Vorwahlkampf-Tour

Nach türkisem Mega-Gipfel schielt auch Kogler nun in Richtung Wahlen.

Wien/Graz. Gestern ging die ÖVP-Abgeordnetenkonferenz in Sankt Wolfgang zu Ende, heute geht es mit dem Koalitionspartner weiter: Vizekanzler Werner Kogler startet seine „Dialog-Tour“ durch Österreich unter dem Motto „Lasst uns reden“.

Vorwahlkampf. Genauso wie die ÖVP einen Tag zuvor dementiert auch Kogler, dass es sich um Vorwahlkampf handeln würde. Trotzdem scheint die Rede-Tour, bei der Kogler sich auch Fragen, Anliegen und Anregungen seiner Gäste widmet, schon sehr einem klassischen Wahlkampf zu ähneln. Kogler selbst will über „große Zukunftsideen, aktuelle politische Themen und Fragen, die uns alle bewegen“ diskutieren.

Stopp. Heute kehrt er zum ersten Stopp der Tour im Grazer Orpheum ein. Am 15. Juni folgt das Volkskundemuseum in Wien, am 22. der Wissensturm im Linz. Weitere Termine ab Herbst sollen folgen.