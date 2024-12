Lugner lädt zum Fleischlaberl-Essen mit Kickl

Am 24. Dezember wird es in der Lugner City gratis Fleischlaberl geben. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich bereits angekündigt.

FPÖ-Chef Herbert Kickl wird am 24. Dezember in die Lugner City kommen. Auch FPÖ-Bezirksparteiobmann Leo Lugner wird vor Ort sein. Ab 15 Uhr wird es in der Shopping Mall gratis Fleischlaberl geben. "Wir freuen uns auf euer Kommen", heißt es in der Ankündigung, die Kickl selbst auf seinem Instagram-Account teilte.

© Instagram / herbertkickl

Den Abend dürfte Kickl dann aber mit seiner eigenen Familie in Niederösterreich verbringen. "Zur Bescherung gehören Weihnachtslieder (trotz meines sehr begrenzten Gesangstalents) und auch ein „Vater Unser“. Neben gemeinsamer Zeit mit der Familie nutze ich die Feiertage gern auch für Aktivitäten am Berg", ließ uns der FPÖ-Chef schon vorab wissen. Kulinarisch wird es bei Kickl zuhause ein Hendl aus dem Backrohr mit Reis und Rotkraut als Beilage geben. Er selbst stehe in der Küche.