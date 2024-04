Nach Innsbruck-Niederlage: "Persönliche Erklärung" von Tursky angekündigt

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl lädt ''das Neue Innsbruck''-Spitzenkandidat und Ex-ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky zu einer ''Persönlichen Erklärung''.

Diese findet um 12.00 Uhr in der ÖVP-Landesparteizentrale in Innsbruck statt. Zum genauen Inhalt der "Persönlichen Erklärung" ist noch nichts bekannt.

Mit seinem Antritt bei der Innsbruck-Wahl ging Tursky "all in" - und ist nun "out". Mit dem bürgerlichen Bündnis "das Neue Innsbruck" wollte der Ex-Staatssekretär Grünen-Bürgermeister Georg Willi nach einer chaotischen Amtszeit aus den Angeln heben und erlitt damit Schiffbruch. Ein Debakel in Schwarz.

In der Stichwahl stehen nun ausgerechnet Ex-ÖVP-Politiker Johannes Anzengruber (JA-Jetzt Innsbruck) und der amtierende Bürgermeister Georg Willi.