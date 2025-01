Neuer ÖVP-Chef Stocker bleibt "Vize" in Wr. Neustadt

Geschäftsführender ÖVP-Chef tritt auch bei Gemeinderatswahl am 26. Jänner an

Der am Samstag zum geschäftsführenden ÖVP-Chef bestellte Christian Stocker bleibt vorerst Vizebürgermeister in Wiener Neustadt. Er wird auch bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner kandidieren. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hat einen diesbezüglichen Online-Bericht der "NÖN" am Dienstag auf APA-Anfrage bestätigt.

Stocker ist seit 2000 Stadtparteiobmann und "Vize" in Wiener Neustadt. "Ich komme aus dieser Stadt, bin hier politisch groß geworden und es wird auch meine politische Heimat bleiben", zitierten ihn die "NÖN". Stocker tritt in knapp drei Wochen im "Bürgermeister-Team Klaus Schneeberger" an. Der Stadtchef führt die Liste an. Die weiteren 79 Kandidaten sind alphabetisch gereiht. Die Vorzugsstimmen werden entscheiden, wer für die Volkspartei in den Wiener Neustädter Gemeinderat einzieht.