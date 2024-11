ÖVP-Grande Karas hält "Dreierkoalition für richtig"

Der langjährige EU-Abgeordnete Othmar Karas (ÖVP) sprach sich für eine ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition aus.

Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) bezeichnete die Entscheidung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, die ÖVP mit der Regierungsbildung zu beauftragen, noch vor wenigen Tagen als "völlig falsch". Gänzlich anders sieht das Parteikollege Othmar Karas.

Für den früheren EU-Abgeordnete und Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments sei die Entscheidung Van der Bellens, ÖVP-Chef Karl Nehammer den Auftrag zu geben, "logisch". "Wir stehen in Österreich wie in ganz Europa vor so vielen Herausforderungen gleichzeitig wie schon Jahrzehnte nicht. Ja, wir stehen unter Druck, von innen wie von außen. Das ist nicht übertrieben", so Karas im Ö1-"Morgenjournal". Daher brauche es "rasch" eine handlungsfähige Regierung.

Außerdem sprach sich Karas für eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS aus. "Ich halte eine Dreierkoalition für richtig", so der Ex-EU-Mandatar. Eine solche Koalition sollte allerdings nicht eine Zusammenarbeit des kleinsten gemeinsamen Nenners sein. Es brauche "echte" Reformen, meinte Karas. "Es geht nur mit dem Willen, aufzubrechen und tatsächlich Probleme zu lösen. Sonst haben wir in spätestens fünf Jahren eine stärkere FPÖ."