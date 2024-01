ÖVP greift Kickl an: "Nazi-Schriften bei FPÖ-Funktionären"

ÖVP-Mandatar Andreas Hanger attackiert nach Hausdurchsuchungen die FPÖ und dessen Chef Herbert Kickl.

Der „millionenschwere Finanzskandal der FPÖ“ (in Graz) weite sich „immer mehr zum Sittenbild einer Partei aus“, meint die ÖVP. Konkret gibt es Ermittklungen gegen Freiheitliche in Graz – es oll auch Funktionäre der FPÖ Steiermark betreffen – wegen Vereinskonstruktionen mit Steuergeld.

"Hitlers Mein Kampf" bei Blauen

Das Profil berichtet zudem, dass bei Hausdurchsuchungen bei Blauen „Nazi-Devotionalien“ entdeckt worden seien. ÖVP-Mandatar Andreas Hanger „Wer rechtsradikale Schriften wie ‚Mein Kampf‘, ‚Das deutsche Mädel in der Hitlerjugend‘ oder ‚Kampfschriften der obersten SA-Führung‘ hortet, der hat in unserem demokratischen Spektrum keinen Platz“. Kickl, so Hanger, „unterstützt offenbar rechtsradikale Strömungen“.

Im Herbst soll bekanntlich die steirische Landtagswahl stattfinden. Die Ermittlungen um den mutmaßlichen Finanzskandal von blauen Funktionären und die NS-Devotionalien könnten den Aufstieg der Blauen in der Steiermark bremsen.