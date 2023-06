SPÖ wählt letzte Frau an der Spitze ab: Leiter wird Vorarlberg-Chef

Mario Leiter wird künftig die SPÖ Vorarlberg führen. Damit ist auch die letzte letzte Frau an der Spitze einer roten Landespartei Geschichte.

Der Parteivorstand hat den Bludenzer Stadtpolizeikommandanten am Montagabend in Götzis (Bezirk Feldkirch) mit 86,48 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden designiert.

Der 57-Jährige wird damit auf Interimschefin Gabi Sprickler-Falschlunger folgen, bestätigte die Partei nach Sitzungsende. Die offizielle Vorstellung erfolgt am Dienstag, gewählt wird Leiter bei einem Parteitag im Frühjahr 2024. Damit werden alle Landesparteichefs der SPÖ ausschließlich Männer sein.

© APA/VORARLBERGER LANDTAG/LISA MATHIS ×

Gabi Sprickler-Falschlunger macht für Leiter Platz



Leiter dürfte die Vorarlberger Genossen damit auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen. Von dem neuen Parteichef erhoffen sich die Genossen wieder Erfolge, denn 2019 blieb die SPÖ in Vorarlberg mit 9,5 Prozent Wählerzustimmung neuerlich auf einem Tiefstand. Derzeit hat der frühere Bludenzer Vizebürgermeister, der bisher nur in der Lokalpolitik Wahlkampf-Erfahrung gesammelt hat, keine politische Funktion inne.