ÖVP-Klubchef Dörfel wird neuer Soziallandesrat in OÖ

Die Nachfolge von Wolfgang Hattmannsdorfer in der Landesregierung ist entschieden.

Christian Dörfel (ÖVP) wird neuer Sozial- und Integrationslandesrat in Oberösterreich. Der 62-Jährige folgt im Oktober auf seinen Parteikollegen Wolfgang Hattmannsdorfer, der in die Bundeswirtschaftskammer wechselt.

Dörfel ist derzeit Klubobmann der Schwarzen im Landtag, in dieser Funktion folgt ihm die Landtagsabgeordnete Margit Angerlehner nach. Die Rochade erfolgt im Landtag am 24. Oktober, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte.

Wechsel von Hattmannsdorfer sorgte für Beben

Zuvor waren zwei andere ÖVP-Größen für den Posten von Hattmannsdorfer gehandelt worden: Doch sowohl Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm als auch der mächtige ÖVP-Klubobmann August Wöginger wollten nicht zurück nach Oberösterreich, sondern weiter in der Bundespolitik bleiben.

Der Wechsel von Hattmannsdorfer ins Generalsekretariat der Wirtschaftskammer sowie als Abgeordneter im Nationalrat hatte ÖVP-intern für ein mittleres Beben gesorgt.