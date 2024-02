ÖVP-Politikerin fordert Präventivhaft für straffällige Asylwerber

ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner will (in) "Schamlos" mit den zehn ''größten Lügen linker Politik" abrechnen. Auch einige Forderungen und Vorschläge sind aus dem Buch zu entnehmen.

Am 15. Februar erscheint das neue Buch der Wiener ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner. Unter dem Titel "Schamlos - Die 10 größten Lügen der Politik" will die 29-Jährige mit "den vielen erfundenen Narrativen linker Parteien" aufräumen. Erst vor rund einem Jahr erschien Sachslehners erstes Buch "An den Pranger".

© Instagram/laurasachslehner/Seifert-Verlag ×

Präventivhaft für straffällige Asylwerber

Neben dem "Entlarven" der größten Politik-Lügen fordert Sachslehner aber auch konkrete Maßnahmen. „Asylbewerber, die sich hier in unserem Land welcher Straftaten auch immer schuldig machen,

müssen so lange in Haft kommen, bis sie den Rückweg in ihr Heimatland bzw. einen anderen Drittstaat antreten können", heißt es etwa in Kapitel 8 des Sachslehner Buches. oe24 erhielt bereits vor dem offiziellen Erscheinungstag am Donnerstag ein Exemplar.

Bei der Präventivhaft gehe es allerdings nicht nur darum, "straffällig gewordene Menschen entsprechend zu sanktionieren", sondern auch um eine klare "Botschaft und das Signal". Das sei "entscheidend", so Sachslehner in "Schamlos". „Menschen, die also ganz offensichtlich ein Problem mit unseren Gesetzen und unserer Werteordnung haben und dies oft auch noch öffentlich zur Schau stellen, müssen umgehend von unserer Gemeinschaft isoliert werden."

Fußfesseln für Frauenschläger

„Eine Unterstützung bei der Überwachung potenzieller Täter könnte jedoch eine elektronische Fußfessel bieten. Auf diese Art und Weise könnte man beobachten, ob Annäherungsverbote eingehalten werden und betroffenen Frauen eine Spur mehr Sicherheit garantieren", schreibt Sachslehner ebenfalls in Kapitel 8. Würde sich dann ein gewalttätiger Ex-Partner, der eine Fußfessel tragen muss, unerlaubt der Wohnung seiner früheren Partnerin nähern, könnte dann durch die Fußfessel die örtliche Polizei informiert werden, die sofort eine Gefahrenabwehr einleiten könnte.“

Sachslehner ist aktuell Abgeordnete im Wiener Landtag. Zuvor war sie bereits kurzzeitig ÖVP-Generalsekretärin, räumte den Posten allerdings rasch wieder, da es "inhaltlichen Differenzen" mit der Parteispitze gab. Seither fällt die junge Politikerin immer wieder mit provokanten Äußerungen auf.

Das Buch "Schamlos" erscheint am 15. Feburar.