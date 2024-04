Panne: Grüner Willi wirbt schon für Bürgermeister-Stichwahl

In der Hektik des Wahlkampfes inserierten die Grünen in Innsbruck ein Sujet mit Bürgermeister Georg Willi für die Stichwahl am 28. April.

Die Grünen haben in Innsbruck quasi das Fell des Bären verteilt, bevor dieser erlegt wurde. In der aktuellen Tiroler Tageszeitung erschien ein Wahlkampf-Inserat mit dem grünen Bürgermeister Georg Willi, das aufruft: "Willi wählen. 28. 4." Der Schönheitsfehler: Die Bürgermeister-Wahl ist schon am 14, April, also am kommenden Sonntag. Am 28. April wird nach menschlichem Ermessen eine Stichwahl stattfinden. Ob Willi da dabei ist, gilt zwar als wahrscheinlich, allerdings keineswegs als sicher. © oe24 × Klar, dass der Sprecher des ÖVP-Landeshauptmannes Anton Mattle das falsche Sujet genüsslich postet - hat doch die ÖVP mit dem ehemaligen Staatsekretär Florian Tursky selbst einen Bürgermeister-Kandidaten im Rennen. © oe24 Willi jedenfalls gibt sich auf (X) Twitter zerknirscht, man habe in der Hitze des Gefechtes ein falsches Sujet übermittelt. In Richtung ÖVP ätzte Willi dann aber, dass auf seinem Inserat im Gegensatz zu dem der ÖVP "wenigstens der richtige Kandidat drauf" ist. Dazu postet Willi eine Werbung für Tursky, auf der aber die frühere Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer zu sehen ist. © oe24 © oe24 × Was wiederum der ÖVP nicht gefällt: Willi poste "verfälschte Sujets"-