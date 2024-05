Pflege: Wien und OÖ wollen rasche Berufsanerkennung

Für ausländische Pflegekräfte soll es in Österreich schneller zur Anerkennung ihrer Qualifikation kommen, fordern mehrere Bundesländer.

Am Dienstag beraten die Landessozialreferenten über das Brennpunkt-Thema Pflege. Dabei fordern Wien, Oberösterreich, mit Unterstützung von Burgenland und Tirol, Maßnahmen zur einfacheren und schnelleren Anerkennung von Ausbildungen von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland:

Standardisierte Überprüfung je Ausbildung statt Einzelfallbeurteilung. Aktuell wird die Ausbildung jeder einzelnen Person geprüft, anstatt gesamtje Ausbildung an einer ausländischen Bildungseinrichtung eine Begutachtung zu machen.

Zentrales Dokumentenregister für Österreich.

EU-weite Anerkennung. Eine in Deutschland anerkannte Drittstaaten-Ausbildung soll auch gleich hierzulande gelten.

Hattmannsdorfer: "Qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland"

Oberösterreichs Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer sagt: „In Oberösterreich setzen wir neben unseren engagierten heimischen Pflegekräften sehr erfolgreich auf die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland. Im internationalen Wettbewerb um engagierte und qualifizierte Arbeitskräfte müssen wir als Zielland durch eine schnelle Anerkennung der Ausbildung punkten. Darum fordern wir Maßnahmen für eine einfachere und schnellere Anerkennung von Ausbildungen aus dem Ausland. Oberösterreich hat bereits sehr viel Erfahrung und wir wollen unsere Expertise aktiv einbringen."

Hacker will "endlich Vereinfachung in Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifizierungen"

Wiens Stadtrat Peter Hacker sagt: „Die Bundesländer setzen nun einen Schwerpunkt auf die Nostrifizierung von Gesundheitsberufen, um endlich eine Vereinfachung in der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifizierungen zu erreichen. Wir brauchen diese Menschen ganz dringend in unserem Gesundheitssystem; es kann nicht sein, dass es mitunter Jahre dauert, bis bestens qualifizierte Pflegekräfte in ihrem angestammten Beruf in Österreich arbeiten können. Wir Soziallandesräte fordern daher den Bund auf, diese Hürden rasch abzubauen, genauso wie bei anderen Gesundheitsberufen wie den Ärzten oder bei den medizinisch technischen Berufen.“