Schallenberg empfängt deutschsprachige Außenminister in Salzburg

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Donnerstag seine deutschsprachigen Amtskolleginnen und Amtskollegen in Salzburg.

Bei dem Arbeitsgespräch im Großen Festspielhaus sind Annalena Baerbock aus Deutschland, Dominique Hasler aus Liechtenstein, Jean Asselborn aus Luxemburg sowie Ignazio Cassis aus der Schweiz mit dabei. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sowie Europas Stellung "im globalen Kräftemessen" wird laut Außenministerium Thema sein.

Die Ministerinnen und Minister werden sich zudem in einer zweiten Arbeitssitzung mit der Stärkung des Zusammenhalts in Europa befassen, teilte die luxemburgische Regierung dazu mit. Unter diesem Titel wird es demnach einen Austausch zum Westbalkan, zur EU-Erweiterung und zu Migration geben.

Beim Thema Ukraine steht vor allem die weitere zivile, finanzielle, aber auch militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes im Fokus, hieß es vonseiten des deutschen Auswärtigen Amtes. Dabei werde die Umsetzung und nationale Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland und der Kampf gegen deren Umgehung eine wichtige Rolle spielen. Ein weiteres Thema werde die Strafverfolgung von in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein.

Das Treffen der deutschsprachigen Außenministerinnen und Außenminister hatte zuletzt im April 2022 in Liechtenstein stattgefunden. Die letzte Begegnung in Österreich in diesem Format fand im Juli 2017 ebenfalls in Salzburg statt - damals mit Sebastian Kurz (ÖVP) als Außenminister.