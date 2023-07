Schellhorn poltert über Politik: Comeback-Wirbel

Ex-Politiker wollte mit Tweets nur Regierungs-Versagen aufzeigen.

Wien/Salzburg. Schon länger wird über eine mögliche Rückkehr von Sepp Schellhorn in die erste Reihe bei den Neos spekuliert. Auf Twitter heizte der Unternehmer die Gerüchteküche an: „Ich gewinne auch bald. Mein Serve & volley heisst ab Herbst Politik“, kommentierte er rund ums Wimbledon-Finale. Kehrt Schellhorn also im Bund wieder zurück?

Mein Serve & volley heisst ab Herbst Politik — Sepp Schellhorn (@pepssch) July 16, 2023

Absage. „Es war ein Anfall über die fehlende Vision in diesem Land“, relativiert Schellhorn gegenüber ÖSTERREICH. Er wünsche sich wieder „mündige Wirtschaftspolitik“, die Bundesregierung bringe nichts weiter. „Das ist nicht auszuhalten“. Dass als Comeback-Plan zu sehen, sei laut dem Ex-Politiker eine „falsche Interpretation“.

Hintergrund. Ganz untätätig sei der Gastronom ohnehin nicht in seiner alten Partei: „Ich bin immer noch Mitglied bei den Neos. Im Hintergrund versuche ich mich ständig zu engagieren“.