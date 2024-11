Steiermark-Wahl: Das sagt Nehammer zum ÖVP-Absturz

Jetzt äußerte sich auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer (ÖVP) zum blauen Beben in der Steiermark.

Mit über 35 Prozent waren die Freiheitlichen am Wahlsonntag der große Gewinner in der Steiermark. Die ÖVP verlor über neun Prozentpunkte und landete mit 26,9 Prozent - ihr historisch schlechtestes Ergebnis in der Steiermark - nur auf Platz zwei. Jetzt äußerte sich auch Bundespartei-Chef Karl Nehammer zum Abschneiden der Steirer-VP bei der Landtagswahl.

"Die Steirische ÖVP und ihr Spitzenkandidat Christopher Drexler haben in den letzten Jahren gut gearbeitet und im Wahlkampf beherzt gekämpft", so Nehammer. Die Krisen der vergangenen Jahre hätten auch bei den Steirerinnen und Steirern "Unzufriedenheit, Ängste und Sorgen ausgelöst". Dafür würden die Regierenden verantwortlich gemacht. "Diese Signale muss man als Verantwortungsträger ernst nehmen. Sie können sich sicher sein, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die Themen, die die Menschen bewegen, Gewicht und Priorität haben – wie ich es auch in den Regierungsverhandlungen mache", so der Bundeskanzler.