Stocker-Werbevideo: "Einer, der meint, was er sagt"

Neo-ÖVP-Chef Christian Stocker veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Werbevideo für die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich - wohl auch, um sein Image aufzupolieren.

Noch vergangene Woche gab Neo-ÖVP-Obmann Christian Stocker im oe24.TV-Interview zu, dass er "natürlich an Reputation und Glaubwürdigkeit" eingebüßt habe. Nun soll sein Image offenbar aufpoliert werden. Auf dem Instagram-Kanal des Anwalts wurde ein Werbevideo veröffentlicht, wo Menschen erzählen, was sie an Stocker schätzen.

Gelobt werden unter anderem Stockers offene Ohren für die Probleme der "kleinen Menschen". Eine Frau erklärt zudem: Stocker sei "einer, der meint, was er sagt, und dann auch tut, was er sagt. Einer, auf den man sich verlassen kann."

Ein anderer Mann rühmt Stocker als "wahren Politprofi". Ein anderer lobt die "Handschlagqualität" des neuen ÖVP-Chefs. Mit Stocker könne man auch "Pferde stehlen".





Noch vor dem Platzen der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos sprach sich Stocker wiederholt und oft gegen eine Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickl aus. "Es will Sie niemand in diesem Haus", richtete Stocker Kickl noch im Dezember im Nationalrat aus. Jetzt verhandelt die ÖVP bekanntlich mit der FPÖ um eine neue Regierung - mit Stocker als Parteichef.

Wann genau die Lobeshymnen für Stocker aufgezeichnet wurden, wird nicht erwähnt. Veröffentlicht wurde das Video allerdings erst vor wenigen Stunden.