Strache doch noch kein Mulden-Disponent

Zu den beruflichen Tätigkeiten des Ex-Politikers halten sich hartnäckige Gerüchte.

Wien. Die Gerichtskosten von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sollen in die hundertausenden Euro gehen - dementsprechend hartnäckig halten sich Gerüchte über seinen derzeitigen Beruf:

Disponent. Strache soll demnach angeblich Mulden-Disponent in der Firma von Team-HC-Vize Karl Baron sein. ÖSTERREICH fragte beim Strache-Intimus nach: „Nein, er arbeitet nicht bei mir“, erklärte Baron. In Zukunft will er das allerdings nicht ausschließen. Strache selbst erklärt, derzeit „für andere Firmen“ tätig zu sein.