Viraler TikTok-Clip mit "Drachen-Lord" Kickl und "Schildträger" Nehammer

Derzeit geht auf TikTok ein KI-Video viral, welches Van der Bellens Regierungsbildungsauftrag an Karl Nehammer behandelt - allerdings im "Game of Thrones"-Style.

"In den finsteren Landen des alten Alpenstein erheben sich fünf mächtige Häuser", erklärt eine Erzählerstimme zu Beginn eines TikTok-Videos, welches bereits über 200.000 Mal aufgerufen wurde. Die "fünf mächtigen Häuser" sind dabei die fünf Parlamentsparteien und deren Chefs. Der Stil des Videos mit Drachen, Rüstungen und Burgen erinnert dabei stark an "Game of Thrones".

Herbert Kickl, der "Lord der Drachen". © TikTok / rezaistudio ×

FPÖ-Chef Herbert "Kickl von Drachenfels" wird etwa als "unnachgiebiger Lord der Drachen" beschrieben, der die "Krone für sich beansprucht". ÖVP-Chef Karl "Nehammer der Schildträger" stamme aus dem "reichsten Haus in ganz Alpenstein", er sei umgeben von "unermesslichem Reichtum und Einfluss", heißt es in dem Clip.

Karl Nehammer, "der mächtige Ritter aus dem reichsten Haus". © TikTok / rezaistudio ×

"Babler von Bannerwacht" und "Kogler, der weise Druide"

"Babler von Bannerwacht, Erbe des ältesten Hauses in Alpenstein, getragen von Geschichte und Tradition", so die Erzählerstimme über den ritterlichen SPÖ-Chef Andreas Babler. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, "die Drachenreiterin mit ihrer Flamme der Freiheit", stürme durch den Himmel, fährt das Video fort. Und auch Grünen-Chef Werner Kogler kommt in dem kurzen Satire-Clip vor: "Kogler von Waldheim, der weise Druide, der die Mächte der Natur beschwört, um das Land zu heilen."

Andreas "Babler von Bannerwacht". © TikTok / rezaistudio ×

Werner Kogler, "der weise Druide". © TikTok / rezaistudio ×

Über all den Parteichefs bzw. über den "fünf mächtigen Häusern" schwebe Alexander Van der Bellen "der Greifenherr, der Schiedsrichter und Wächter von Alpenstein." Van der Bellen sei erschöpft vom endlosen Chaos und schlage sich "an die Seite von Nehammer dem Schildträger."

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird als "der Greifenherr" vorgestellt. © TikTok / rezaistudio ×

"Und so beginnt ein neues Kapitel. Das Schwert der Macht bleibt in der Hand des Schildträgers, aber der Krieg um Alpenstein ist noch lange nicht vorbei", heißt es am Ende des Videos.

Video mit künstlicher Intelligenz erstellt

Das Video spielt offensichtlich auf den Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten an Nehammer und nicht an Kickl, dessen Partei die meisten Stimmen bei der Wahl erhielt, an.

Der Clip ist mithilfe von künstlicher Intelligenz generiert worden, was in dem TikTok-Post auch entsprechend markiert wurde. Wer genau der Urheber des Videos ist, ist unklar.