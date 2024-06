Werbe-Panne: SPÖ bittet 14- und 15-Jährige zur EU-Wahl

Die SPÖ bat auch 14- und 15-Jährige zur EU-Wahl kommenden Sonntag zu gehen. Problem: Wahlberechtigt ist man erst ab 16.

Laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" lud die SPÖ auch Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren zur Teilnahme an der EU-Wahl am 9. Juni ein. Betroffene bekamen offenbar einen Brief von Spitzenkandidat Andreas Schieder. Gegenüber der Zeitung betont die SPÖ, dies sei irrtümlich passiert. Wählen könne in Österreich schließlich nur, wer spätestens am Wahltag 16 Jahre alt ist.

"Hallo! Ich schreibe Dir heute, weil Du bei der Europawahl am 9. Juni zum ersten Mal wählen darfst", schrieb demnach Schieder in dem Brief. Wie viele nicht wahlberechtigte Teenager in Österreich einen Erstwähler-Brief bekommen haben, ist laut einer Sprecherin Schieders unklar. Seitens der SPÖ-Bundespartei hieß es zur Zeitung, man habe für das "Direct Mailing" um die aktuelle Wählerevidenz des Innenministeriums angefragt - als wahlwerbende Partei dürfe man darauf zugreifen. Dass für die Wahlwerbung per Post "der Personenkreis zu weit gefasst wurde, war nicht unsere Absicht".