Wirbel um 150 Pflegekräfte aus Vietnam

150 vietnamesische Pflegekräfte sollen in NÖ extreme Personalnot lindern.

St. Pölten. Bis 2030 werden in NÖ 9.500 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Trotz aller Maßnahmen gegen den Pflegekräftemangel würde es sich nicht ausgehen, diese rechtzeitig zu finden, führte LR Christiane Teschl-Hofmeister gestern aus. „Deshalb müssen wir uns im Ausland umsehen, und ich bin ich sehr froh, dass wir gemeinsam mit der IMC FH Krems einen Schritt gemeinsam Richtung Vietnam wagen“, meinte sie.

FPÖ: ›Steuergeld ins kommunistische Vietnam‹

Projekt. Insgesamt 150 Personen aus Vietnam sollen zunächst an der Universität Hanoi drei Semester Deutsch lernen, um dann in einem Pilotprojekt, dem mit der FH zu gründenden „International Nursing Center“, hier ausgebildet zu werden.

FPÖ-Klubchef Udo Landbauer übte scharfe Kritik: „Die Mikl-Leitner-ÖVP ist übergeschnappt. Anstatt endlich Geld in die Hand zu nehmen, um die Pflegekräfte im eigenen Land ordentlich zu bezahlen und Junge auszubilden, versenkt die ÖVP Millionen an Steuergeldern im kommunistischen Vietnam.“ Das Land bezahle den Vietnamesen den Deutschkurs, Studiengebühren, Verpflegung und Taschengeld und danach noch die Ausbildung in NÖ. Die ÖVP gebe 4,2 Mio. Euro ohne Sicherheiten aus.

Er forderte den Projekt-Stopp, denn es gebe dazu gar keinen keinen Regierungsbeschluss.