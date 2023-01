'Zu hoher Verlust!' – SPÖ schreibt Pensionistenbrief

SPÖ schreibt Brief an Sozialminister Rauch: Es geht um die Aliquotierung.

Wien. „Wer länger arbeitet, darf nicht der Dumme sein“, empört sich Beppo Muchitsch (SPÖ) via ÖSTERREICH über Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) — und schreibt einen Brief an diesen: Denn durch das Pensionsrecht bekommt ein Angestellter, der im November pensionsberechtigt wäre, im Schnitt 730 Euro mehr, wenn er schon im Februar geht. Denn wer im Februar in Pension geht, bekommt 90 % der Pensionserhöhung für 2024 (ca. 8 %). Wer im November geht, erhält nichts. Das summiert sich.

Über die ganze Pension kommt so ein Verlust von etlichen Zehntausend Euro zusammen. Wer früher geht, erhält trotz Abschlag (–5,3 %) mehr Geld. Muchitsch fordert von Rauch jetzt eine Aufhebung der Aliquotierung.

