Pflege: ÖVP will 1.500 Euro-Bonus für Angehörige

Die ÖVP will pflegenden Angehörigen einen Bonus von 1.500 Euro pro Jahr gewähren. Einen entsprechenden Vorschlag machte Klubobmann August Wöginger am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Abgelehnt wird hingegen das vom Burgenland praktizierte Modell einer Anstellung pflegender Angehöriger. Dies sei "zum Großteil eine Augenauswischerei", weil das Pflegegeld sofort wieder hier eingerechnet werde.Angehen will es Wöginger auch, 24-Stunden-Betreuerinnen eine Beschäftigung bei mehreren zu pflegenden Personen zu ermöglichen.