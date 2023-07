Philippa: Neustart als Frau Beck

Philippa Beck bricht sechs Monate nach ihrer Scheidung ihr Schweigen.

Interview. Es sind starke Bilder im neuen MADONNA-Magazin: Philippa Beck legt sechs Monate nach der Scheidung den Namen Strache ab – und kündigt auch ihren beruflichen Neustart abseits der Politik an.

Mit zwei Freunden feilt sie an einer neuen Tätigkeit, mit der sie Menschen in Krisensituationen helfen will. „Ich bin für jede harte Situation dankbar, weil mich alles das zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin und der sich sehr robust fühlt. So robust, dass ich nun auch anderen Menschen in Krisensituationen helfen kann und möchte. Mentale Gesundheit ist gerade heute ein so wichtiges Thema“, erklärt Beck im MADONNA-Interview.

Polit-Aus. Spätestens nach den Nationalratswahlen 2024 wird sie als wilde Abgeordnete im Parlament wohl ihren Sessel räumen müssen – untätig will Philippa Beck nicht bleiben. Auch, weil die alleinerziehende Mama eines Vierjährigen nach der Scheidung von Ex-FPÖ-Chef Christian Strache finanziell unabhängig sein möchte.

Und daher auch frei für eine neue Liebe ist.