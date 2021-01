Plagiatsvorwürfe: Arbeitsministerin Aschbacher tritt zurück

Christine Aschbacher tritt nach den Plagiatsvorwürfen als Arbeitsministerin zurück.

"Die Aufgabe in der Bundesregierung als Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend hat mich zutiefst erfüllt. Meine Arbeit als Ministerin habe ich mit vollem Einsatz für dieses Land geleistet und mit meinem Team das Beste gegeben", schreibt Christine Aschbacher (ÖVP) in einer persönlichen Erklärung und tritt nach den Plagiatsvorwürfen zurück.

Blogger ortet Plagiat

"Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse" ortet der "Plagiatsjäger" Stefan Weber in der Diplomarbeit von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher. Die an der Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt verfasste Arbeit "unterbietet alle wissenschaftlichen Standards", so Weber in seinem Blog. Auch in der Kurzfassung ihrer 2020 an der Technischen Universität Bratislava eingereichten Dissertation sieht er "schwerwiegende Plagiate".

Aschbacher wies Vorwürfe zurück

Diese Vorwürfe wies Aschbacher in ihrer Erklärung entschieden zurück: "Meine Arbeiten zur Erlangung akademischer Grade habe ich stets nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und der Beurteilung durch anerkannte Professoren vertraut. Alle jetzt erhobenen Vorwürfe, ich hätte die Arbeit während meiner Amtszeit als Ministerin verfasst und ich hätte vorsätzlich plagiiert, sind Unterstellungen und weise ich zurück."

Kurz bereits informiert

Aschbacher betont, dass auch ihr ein faires Verfahren zustehen würde, bei dem die Arbeiten von den jeweiligen Instituten überprüft werden würden. Stattdessen sieht sie sich und ihre Familie von Anfeindungen ausgesetzt. "Das kann ich zum Schutz meiner Familie nicht weiter zulassen. Aus diesem Grund lege ich mein Amt zurück. Darüber habe ich heute Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem persönlichen Gespräch informiert", so Aschbacher.