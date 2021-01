Aschbacher-Rücktritt: Helwig Aubauer soll Nachfolger werden

Mitten in der Corona-Krise mit Rekord-Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit steht das so wichtige Arbeitsministerium ohne Ressortchefin da. Wer Christine Aschbacher nun folgen könnte.

Nach einem Rücktritt dauert es erfahrungsgemäß nicht lange, bis die Spekulationen über die Nachfolge losgehen. Auch bei Christine Aschbacher ist dies nicht anders. Die Arbeitsministerin trat am Samstagabend von ihrem Amt zurück, nachdem schwere Plagiatsvorwürfe gegen sie erhoben wurden. Nun steht das - gerade in der Corona-Krise - so wichtige Arbeitsressort ohne Chefin da. Wer soll Aschbacher nun folgen? Wie oe24 erfuhr, kursiert aber bereits ein Name. Demnach könnte Helwig Aubauer neuer Arbeitsminister werden.

Ausgewiesener Arbeitsexperte

Aubauer ist Bereichsleiter für Arbeit & Soziales bei der Industriellenvereinigung (IV). Zudem ist er als Lektor an der Wirtschaftsuniversität in Wien tätig. Als ausgewiesener Arbeitsexperte hat er vor allem mitten in der Corona-Krise gute Chancen auf den Posten. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem traurigen Höchststand und auch die Kurzarbeit ist eine Herausforderung. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekanntgab, soll die Nachfolge am Montag präsentiert werden.