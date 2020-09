Platter zu Ischgl: "Es tut mir leid, sehr leid"

Tirols Landeshauptmann betont jedoch, das Virus sei nicht in Tirol entstanden.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter sagte bei der Pressekonferenz am Donnerstag, es tue ihm leid, dass sich so viele Menschen in Tirol infiziert hätten. "Das Virus ist aber nicht in Tirol entstanden". Das Land sei aber interessiert an einer Aufarbeitung. Platter verweist dabei auf die Einsetzung einer Kommission.

VSV startet Musterprozesse