Polit-Druck auf Bildungsminister wegen Schulregeln

Die SPÖ fordert einen klaren Plan für den Schulstart. Faßmann arbeitet noch daran.

. In den nächsten ­Tagen will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) seine Strategie für eine sichere Schulöffnung trotz Coronavirus vorlegen.Der genaue Tag der Pressekonferenz steht aber noch nicht fest. In fünf Wochen startet die Schule in Wien, Nieder­österreich und dem Burgenland.