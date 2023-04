Kanzler lud zu ÖVP-Grün-Harmonie-Dinner ein

Zumindest hinter den Kulissen dürfte die ÖVP um die Grünen bemüht sein.

Food for soul. Vor den Kulissen wirkt die türkis-grüne Koalition dysfunktional, dahinter geht es offenbar amikaler zu. Bundeskanzler Karl Nehammer lud kürzlich alle türkis-grünen Ministersamt ihrer Kabinette zu einem lauschigen Dinner ein. Dabei habe erstaunlich gute Stimmung geherrscht, berichten Teilnehmer.

Weder der VP-Kanzler, noch der grüne Vizekanzler Werner Kogler dürften derzeit ein Interesse an vorgezogenen Nationalratswahlen haben. Die FPÖ – besser gesagt deren Platz 1 in Umfragen – dürfte beide Herren nervös machen. Beim Dinner gingen offenbar alle auf Distanz zu VP-FP in NÖ.