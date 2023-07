EU-VP-Delegationsleiter Karas wird wohl von seiner Partei fallen gelassen werden. Gründet er dann mit Kern "Zentrumspartei"? Geheim-Umfragen zeigen, dass er bei SPÖ und Neos punktet.

Othmar Karas befinde sich bereits im Wahlkampf in eigener Sache. Glaubt man ÖVPlern, dann setze er „zum dritten Mal dazu an uns mit seinem Liebäugeln mit eigener Liste anzutreten, unter Druck“. Dieses Mal würde die ÖVP „aber nicht darauf einsteigen“, kündigt ein Schwarzer an.

Geheime Umfragen sehen..