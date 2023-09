Kurz-Film: Edtstadler, Tanner & Co kommen zur Premiere

500 Gäste bei Film über Sebastian Kurz erwartet. Mehrere Ex-Minister und amtierende Regierungsmitglieder. Kanzler Nehammer kommt zur After-Show-Party in die Hannelore.

"Kurz - der Film" dürfte zum türkisen Klassentreffen werden. Zur Premiere im Artis Kino - mehrere Säle werden gleichzeitig mit dem Film bespielt - werden 500 Gäste erwartet. Und die lesen sich wie das Who is who der türkisen Welt. Was wohl auch einiges über die Tendenz des Filmes aussagt - den die ÖVPler als "bessere Variante" des kritischen Projekts von Kurt Langbein ansehen.

Die Vorführung selbst sollen neben Sebastian Kurz himself und den Ex-Ministern Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger auch mehrere amtierende ÖVP-Minister verfolgen. Auf der Zusagen-Liste stehen neben Verfassungsministerin Karoline Edtstadler auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Landwirtschaftsressortchef Norbert Totschnig.

Das Who is who der türkisen Welt

Zur After-Show-Party in der "Hannelore" in der Wiener Innenstadt hat sich auch Kanzler Karl Nehammer angesagt - angesichts des türkisen Polit-Auftriebes bei der Film-Vorführung macht der heutige ÖVP-Chef offenbar auch ein wenig gute Miene zum bösen Spiel.

Ebenfalls zahlreich erscheinen dürften mehrere türkise Abgeordnete sowie Unternehmer wie Klaus Ortner.

Und natürlich dürften auch die einstigen Kabinette von Kurz - Bernhard Bonelli, Markus Gstöttner, Johannes Frischmann, Gerald Fleischmann, Etienne Berchtold - aus seiner Kanzlerzeit sowie Blümels Weggefährten geschlossen erscheinen.

Der Film und der erwartete türkise Auftrieb bei der Kurz-Show nähren freilich Comeback-Gerüchte um den gefallenen einstigen Star der ÖVP. Zumindest am heutigen Abend wird definitiv Kurz wieder im Mittelpunkt der türkisen Welt stehen ...