ORF: Schwere Vorwürfe im Stiftungsrat

So sollen ORF-Luxusgagen gekippt werden "Ich schäme mich", sagt ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer über die Nebenbeschäftigung von ORF-Stars und Mitarbeitern im oe24.TV-Interview. Am Donnerstag soll in einer Stiftungsratssitzung das Aus für Nebenbeschäftigungen auf die Tagesordnung kommen.