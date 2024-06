Startet Doskozil neuen Anlauf mit Kern?

Seit der EU-Wahl mehrt sich Kritik am Kurs von SPÖ-Chef Andreas Babler. Was Hans Peter Doskozil planen könnte.

Seit der EU-Wahl – die SPÖ fiel auf Platz drei – spart Hans Peter Doskozil nicht gerade mit Kritik an SPÖ-Chef Andreas Babler.

Roter: "Will Doskozil den nächsten Vorsitzenden hinmachen?"

Die einen, jene, die Babler in der SPÖ wohlwollend gegenüberstehen, zeigen sich darüber echauffiert. „Will er jetzt den nächsten Parteichef hinmachen?“ Die anderen, die zunehmend nervöser der Nationalratswahl entgegenzittern, finden zwar „die Methoden und Motive von Doskozil falsch, aber in der Sache hat er nicht ganz unrecht“.

Wer in der SPÖ von Christian Kern "träumt"

In beiden Gruppen der Roten mutmaßt freilich, dass der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann einen anderen roten Vorsitzenden installieren wollen würde. Und er sei „nicht der Einzige“.

In mehreren SPÖ-Ländern – gerade jene, die Stimmen an Blaue verlieren wie in der Steiermark – sei man auf Doskozil-Linie. Hier scheinen manche erneut an Ex-SP-Kanzler Christian Kern als Alternative zu denken.

Steirische Landtagswahl erschwert Bablers Lage

Doskozil hatte freilich erklärt, dass Babler jetzt einmal die Nationalratswahl schlagen solle. Sollte die SPÖ kein "kräftiges Plus" erhalten, würde er an Bablers Stelle "zurücktreten". Ein Druck, der dann auch von der SPÖ-Steiermark - der Landtag wird dort im November neu gewählt - entstehen könnte.

"Mitglieder entscheiden wer SPÖ-Chef ist"

Die Gewerkschaft und Wien stehen hingegen weiter stark hinter Babler. Das gelte auch für die SPÖ-Mitglieder, sagen mehrere Rote oe24. Sie erinnern daran, dass die Statutenreform der SPÖ mögliche Volten gegen Babler sehr schwer mache. "Die Mitglieder entscheiden darüber wer SPÖ-Vorsitzender ist. Auch nach der Wahl".