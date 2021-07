Politik muss jetzt gegen Delta handeln

Wie oft kann man ein und denselben Fehler wiederholen? Sehr oft. Siehe Großbritannien.

Delta – da sind sich alle einig – ist weit ansteckender als alle bisherigen Varianten. Damit man die vierte Welle unter Kon­trolle hält, bräuchte man 85 Prozent Immunisierte. Wovon Europa noch meilenweit entfernt ist. Überall – speziell in Urlaubsregionen, deren Politik Partys, als würde es keine Pandemie mehr geben, zuließen, – explodieren die Infektionsraten und gefährden die Urlaubssaison.

Wir entscheiden jetzt, wie der Herbst wird

Die Entscheidungen der Regierung jetzt werden auch darüber bestimmen, wie der Herbst ausgeht. Es kann noch einmal eng für die Spitäler werden, wenn wir nicht rasch die Impfquote steigern und umsichtig agieren. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat das verstanden. Er muss es aber auch durchsetzen. Und die ÖVP sollte besser nicht blockieren.

Dass die Nachtgastronomie große Cluster auslösen würde, war klar. Aber alle größeren Events brauchen dringend mehr Kontrollen.

Verpflichtende PCR-Tests für Reisende aus Risikoländern – Vorsicht, auch Geimpfte können infektiös sein! – müssen noch im Juli kommen. Die Urlaubssaison ist in vollem Gang. Und die Masken in geschlossenen Räumen sollten bleiben. In Pflegeheimen wiederum sollten schleunigst die FFP2-Masken und regelmäßige PCR-Tests zurückkehren. Die Delta-Welle ist keine Naturkatastrophe. Es kann niemand behaupten, er sei nicht gewarnt gewesen.