Präsidenten-Wahl: VdB tritt wieder an

SPÖ, ÖVP und Grüne wollen seine Kandidatur unterstützen. Warum es trotzdem spannend wird.

Entscheidung. Glaubt man Vertretern von Grünen, Roten und Türkisen, dann sei die Entscheidung bereits gefallen: Alexander Van der Bellen soll bereits gesagt haben, dass er bei der Bundespräsidentenwahl in diesem Jahr wieder antreten werde.

Im Hintergrund werde der Wahlkampf bereits vorbereitet. Und dieser könnte heikler werden als auf den ersten Blick sichtbar. Spitzenvertreter von SPÖ und ÖVP sind zwar hinter den Kulissen einig, dass sie den amtierenden Präsidenten unterstützen – ein eigener Kandidat hätte kaum Chancen und Wahlkämpfe kosten viel Geld –, aber man erwartet dennoch einen hitzigen Wahlkampf.

"Wut auf System wird sich bei Wahl entladen"

Polarisierung. Immerhin wird es die erste bundesweite Wahl seit Ausbruch der Pandemie und mehrerer türkiser Affären. „Die Wut von vielen wird sich bei dieser Wahl entladen“, sagt ein Parteistratege.

Aber: Die FPÖ müsse nicht der Profiteur dieser Stimmung sein. Bei den Blauen biete sich kein logischer Kandidat an. Manche in der blauen Welt würden sich „gerne das Geld für diesen Wahlkampf ersparen“. Sollte FPÖ-Chef Herbert Kickl antreten, könnte er Konkurrenz von der Anti-Impf- und Anti-System-Partei MFG erhalten, die ein „Potenzial bis 15 Prozent“ habe, so ein Blauer.