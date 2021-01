Endlich kann der vorhandene Impfstoff ausgeteilt werden. Das Protokoll.

Als sich am Sonntag die Meldung verbreitete, dass 53.000 Pfizer-Impfdosen seit 30. Dezember in Österreich lagern, ohne verimpft zu werden, war im Kanzleramt Feuer am Dach.Kanzler Sebastian Kurz, der die Aufregung in Deutschland um den „schleppenden“ Impfstart beobachtet – obwohl dort fünf Mal mehr Menschen geimpft wurden als in Österreich –, weist Kabinettschef Bernhard Bonelli und dessen Vize Markus Gstöttner an, Gas zu geben.Damit müssen sie – wieder einmal – den Impf-Koordinator des Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer, umgehen. Der sorgt zeitgleich via Ö1-­Interview für Wirbel, in dem er darauf beharrt, dass der Impfstart am 12. Jänner sein werde. Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!