Betrugsprozess gegen Ex-Ministerin Karmasin startet am 25. April Am 25. April startet am Wiener Landesgericht der Betrugsprozess gegen die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten, mittlerweile dienstfrei gestellten Abteilungsleiter im Sportministerium.