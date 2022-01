Querdenker-Präsident abgetaucht

Die Führungsfigur der Querdenker soll sich in ein Feriendomizil abgesetzt haben.

Er gehört zu den Galionsfiguren der österreichischen Querdenkerszene, Impfgegner und -skeptiker hingen geradezu an seinen Lippen: Egal, wo Armin R. Elbs in der Vergangenheit auftrat – ob bei Großdemos in Wien, Deutschland oder in seiner Heimat Bregenz –, Coronaleugner und Gegner der Maßnahmen vertrauten ihm blind.

Und finanzierten sein Leben als Querdenker-Präsident. Elbs gründete die angeblich gemeinnützige „nature-culture.academy“ – einen „Kulturverein zur Förderung der natürlichen Gesundheitspflege“, der vorgab, Seminare zu veranstalten.

Die Seminare waren in Wirklichkeit Corona-Demos. Die Bewegung der Querdenker und ihr selbst ernannter Präsident kassierten Mitgliedsbeiträge zwischen 45 und 90 Euro, finanzierten sich über Spenden und das Merchandising für Corona-Gegner: vom T-Shirt über Flyer bis zu Anstecknadeln.

Pool, Tennisplatz: Alles da für die Corona-Leugner

Die einzelnen Verlinkungen auf der Homepage von „nature-culture.academy“ reagieren nicht mehr, das Telefon von Armin R. Elbs läuft ins Leere. Niemand hebt mehr ab.

Kein Wunder: Der Ober-Corona-Leugner soll Bregenz gegen Bulgarien eingetauscht haben. Elbs schlug zunächst im Chateau Aheloy nahe Nessebar an der Schwarzmeerküste auf. Inzwischen eine Hochburg deutschsprachiger Corona-Leugner. Mit ­allem, was dazugehört: Ferien­appartements, eigener Pool, Tennisplatz. Das Wichtigste: Geimpft ist hier niemand.

© all In dieser Ferienanlage stieg der Querdenker ab.

Inzwischen soll sich Elbs im Hinterland nieder­gelassen haben. Wie er die Dauerferien an der Schwarzmeerküste finanziert, ist unklar. Ebenso der Verbleib der Gelder, die in seinen Verein geflossen waren.