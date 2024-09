Regierung schnürt heute Millionenpaket für Opfer

Die Umweltkatastrophe ist jetzt klarerweise das Top-Thema im Wahlkampf.

Die Regierung mit Kanzler Karl Nehammer und Vize Werner Kogler wird heute (9 Uhr) am Rande der Parlamentssitzung publikumswirksam ein großes Hilfspaket schnüren. Dies werde über die am Dienstag angekündigten 75 Millionen Euro Soforthilfe hinausgehen, hieß es aus dem Kanzleramt. Nehammer hatte ja bereits am Montag auf den mit 300 Millionen dotierten Katastrophenfonds hingewiesen – doch sind Experten sicher, dass auch das nicht reichen wird.

Heftiger Politstreit

Die FPÖ versuchte vor der heutigen Parlamentssitzung ebenfalls in das Thema einzusteigen: Parteichef Herbert Kickl, dessen Partei ja keine Gelegenheit auslässt, das Thema Klimakatastrophe zu bagatellisieren, fordert jetzt für Flutopfer einen Rechtsanspruch. Für heute ist im Parlament jedenfalls eine heftige Debatte zu erwarten.

Noch am Dienstag griffen jedenfalls Umweltgruppen die Politik an: Die kommende Regierung müsse endlich Klimaschutz zur Top-Priorität machen ...