Regierung überlegt jetzt auch Quarantäne-Abschaffung

''Wir denken darüber nach'', sagte Gesundheitsminister auf die Frage nach einer Abschaffung der Quarantäne. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht.

Wien. Die derzeit ausgesetzte Impfpflicht gegen das Coronavirus fällt endgültig. Darauf haben sich die Regierungsparteien geeinigt, teilten Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Im Anschluss daran beantworteten die beiden noch Journalisten-Fragen. Eine Frage lautete: "Wenn man jetzt die Impfpflicht abschafft, werden auch die Quarantäne-Regeln abgeschafft?" Rauch antwortete, dass er erst am letzten Wochenende auf einer großen internationalen Tagung in Rom" gewesen sei und sich dort angeschaut habe, wie andere Staaten das Handhaben würden. Sein Fazit: Alle würden über die Beseitigung der Quarantäneregeln nachdenken – "wir auch", so der Gesundheitsminister.

Rauch: "Einige europäische Saaten haben bereits sämtliche Maßnahmen hinsichtlich auf Absonderungsregeln, Quarantäneregeln beseitigt. Vier oder fünf – Schweden ist darunter, die Schweiz ist darunter, Litauen ist, glaube ich darunter, paar andere, die ich jetzt nicht im Kopf habe – alle denken darüber nach: Wir auch. Wir überlegen uns, wie können wir das gestalten. Wie können wir das rechtnsicher gestalten und wie können wir das so gestalten, dass wir jedenfalls – sollte eine neue Variante auftauchen, die wieder besonders ansteckend und besonders gefährlich ist – dann allenfalls die rechtliche Basis haben, Maßnahmen wieder hochfahren zu können. Das ist die Balance die wir schaffen müssen: 'Normalität sichern und schaffen', 'Vorsicht walten lassen' und jedenfalls in Reserve zu haben, dann wieder Maßnahmen setzen zu können, wenn wir sie brauchen. "