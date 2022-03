Regierung verkündet heute Teuerungspaket

Türkis-Grün stellt heute um 12.30 Uhr das neue Maßnahmenpaket vor.

Wien. Bis gestern ­liefen die Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern auf Hochtouren: Heute treten Finanzminister Magnus Brunner und Energieministerin Leonore Gewessler mit den Resultaten der Verhandlungen an die ­Öffentlichkeit. Das Teuerungspaket soll Entlastung für Autofahrer und die Wirtschaft bringen.

Details. Wie ÖSTERREICH erfuhr, will man dabei aber auf zielgerichtete Unterstützung setzen: Die Pendlerpauschale und andere Energiehilfen sollen erhöht werden: Wer 50 Kilometer pro Tag pendelt, soll rund 1.000 Euro pro Jahr sparen. Auch KMUs sollen mehrere zehntausend Euro einsparen können. Ursprüngliche VP-Pläne einer niedrigeren Mineralölsteuer wurden von den Grünen bis zum Schluss blockiert.

ÖGB-Präsident tobt: "Kein Escort-Service"

Zeitpunkt. Die Sozialpartner toben: Eigentlich hätte gemeinsam mit ihnen am Mittwoch über die Ent­lastungsmaßnahmen verhandelt werden sollen. Dass die Koalition nun über die Köpfe von Wirtschaft und Gewerkschaftern hinweg entscheidet, bringt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zum ­Kochen. „Verarschen kann ich mich selber“, kommentiert der Gewerkschafter-Boss via Twitter die Bekanntgabe der neuen Maßnahmen von Türkis-Grün. Er will seine Positionen nun selbst präsentieren – „Escort-Service“ mache er jedenfalls nicht.