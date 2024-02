Social-Media: Allein Gewessler betreibt 40 Kanäle

Die Regierung versucht via Facebook, Instagram und Co an die Leute heranzukommen und gibt gar nicht so wenig Geld aus.

Die SPÖ macht Social Media-Aufgabe zum Thema im Parlament und will wissen, wie viele Kanäle einzelnen Ministerinnen und Minister betreiben und das ist nicht unspannend - gegen doch immer mehr Werbegelder an große Social-Media-Riesen wie Meta (Facebook, Instagram) aber auch an Google. Gewessler mit den meisten Kanälen: 482.000 Euro Kosten Spannend: Klimaministerin Leonore Gewessler hat die meisten Social-Media-Kanäle, dabei geht es nicht um ihr persönlichen Accounts auf Facebook oder X (Twitter). ihr Ministerium betreibt rund 40 thematische Seiten, das reicht vom "bewusstkaufen" über das Klimaticket bis zu "CLaiy-Remixed", eine Seite gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, Gewessler bespielt alles, von Facebook über Instagram bis youtube und TikTok. Das ist natürlich nicht gratis - rund 482.000 Euro gab sie im zweiten Halbjahr 2023 aus. Doch auch anderen Ministerien lassen sich nicht lumpen: Finanzministerium. Das Ministerium von Magnus Brunner ist nur auf Facebook und Linkedin unterwegs - trotzdem listet er Kosten von 483.000 Euro auf.



Das Ministerium von Magnus Brunner ist nur auf Facebook und Linkedin unterwegs - trotzdem listet er Kosten von 483.000 Euro auf. Sozialressort. Gleich 14 Kanäle bespielt das grüne Sozialministerium - vor allem sind es Auftritte des Ministerium von Facebook bis TiKTok. Als Gesamtkosten vom 1. Halbjahr 2023 für Online-Informationsmaßnahmen nennt Minister Johannes Rauch (Grüne) 386.262,47 Euro, dazu kommen Kosten in Höhe von 369.073,03 Euro für die ÖIP-Kampagne und die HPV-Kampagne, dabei geht es um Impfungen gegen Gebärmutterkrebs.



Gleich 14 Kanäle bespielt das grüne Sozialministerium - vor allem sind es Auftritte des Ministerium von Facebook bis TiKTok. Als Gesamtkosten vom 1. Halbjahr 2023 für Online-Informationsmaßnahmen nennt Minister Johannes Rauch (Grüne) 386.262,47 Euro, dazu kommen Kosten in Höhe von 369.073,03 Euro für die ÖIP-Kampagne und die HPV-Kampagne, dabei geht es um Impfungen gegen Gebärmutterkrebs. Sport- und Kulturministerium. Werner Koglers Haus nennt 24 Kanäle sein eigen, vor allem im Sport-Bereich, aber auch der "Tag das Denkmals" dabei gingen 89.000 Euro an die Betreiber wegen Anzeigen, Postings usw.



Werner Koglers Haus nennt 24 Kanäle sein eigen, vor allem im Sport-Bereich, aber auch der "Tag das Denkmals" dabei gingen 89.000 Euro an die Betreiber wegen Anzeigen, Postings usw. Bildungsressort. Mit 18 Kanälen ist auch Bildungsminister Martin Polaschek vorne dabei, er bewirbt nicht nur die "Lange Nacht der Forschung" sondern auch einige Bildungsblogs. Die Kosten? Lediglich einige Hundert Euro.