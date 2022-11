Außenminister Schallenberg erneut positiv auf Corona getestet

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat seinen Berlin-Trip abgesagt.

Das teilte sein Büro am Mittwochabend der APA mit. Damit muss Schallenberg seine für Donnerstag geplante Teilnahme am Westbalkan-Gipfel in Berlin "bedauerlicherweise absagen", hieß es. Ob und durch wen der Außenminister in der deutschen Hauptstadt allenfalls vertreten werden könnte, wurde am Mittwochabend noch beraten.

Schallenberg hatte sich demnach im Vorfeld der geplanten Reise einem COVID-Schnelltest unterzogen, der ein positives Ergebnis brachte.

Nicht zum ersten Mal: Vor knapp zwei Jahren war der Minister schon einmal infiziert. Er dürfte sich damals bei einem EU-Außenministerrat in Luxemburg angesteckt haben.

An sich hätte Schallenberg am Donnerstag am Westbalkan-Gipfeltreffen im Rahmen des "Berliner Prozesses" teilnehmen sollen. Dieser war von Deutschland 2014 unter der damaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen worden. Er sollte die sechs Balkan-Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien näher zusammenbringen und gemeinsam für den Beitritt zur Europäischen Union vorbereiten.

Österreich ist ein starker Befürworter der EU-Erweiterung um den Westbalkan und zeigte sich erfreut, als die EU-Kommission Mitte Oktober den Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina empfahl.